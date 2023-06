Por Rafael Pardo Rueda - redacción@elcolombiano.com.com

En mi caso personal, el Fentanilo llegó a mi vida por una condición médica que tuve hace algunos años. Lo usaron los médicos para mantenerme en coma inducido largos días. No imagino lo que es consumir una droga tan potente sin control médico.

El Fentanilo es un agonista, un agente narcótico, sintético, opiode. La fórmula química es, (C 22 H 28 N 2O). Es ampliamente utilizado en medicina por sus efectos , entre ellos, el anestésico, y tiene una potencia varias veces superior a la morfina, por lo que se emplea en medicina en dosis más bajas. Produce viajes interminables. Desde mi cama en el hospital viajé a Pasto, a Rusia, al Caribe, a la selva, etc.

Y ahora me encuentro con la noticia de que detuvieron alguna banda en Kennedy, en Bogotá, con Fentanilo. Lo venden en pastillas o en el polvo. La noticia es de una gravedad difícil de dimensionar.

Llega el Fentanilo sin haber superado la crisis de la coca que no encuentra ahora comprador. Sin ni siquiera tener a raya el tráfico de éxtasis y demás drogas sintéticas.

La alcaldesa Claudia López habla de 500 bandas sólo en Bogotá. No es sorprendente que la mitad de ellas estén involucradas en el negocio urbano de drogas.

No puede haber entrado el Fentanilo a Bogotá si no hay un tráfico ya muy desarrollado desde las fronteras que están en manos del Clan del golfo y de las disidencias de las Farc.

Esta droga es más barata que la cocaína, mucho más barata. Su comercialización está garantizada y por lo tanto el creciente número de adictos.

Mientras se llegan a algunos consensos sobre la reforma a la salud, la atención de una ruta para adicciones en Colombia en el sistema de salud es obligatorio. En la actualidad no existe. Cualquier tratamiento vale no menos de US 10 mil dólares el mes. No podemos seguir hablando de regulación y cambios en los paradigmas sin tener un servicio público eficiente para adictos.

En el más reciente podcast de Wola (Washington Oficce for Latin America) que está dedicado al Fentanilo, dice que es la epidemia más grave en Estados Unidos. Que viene de México, se supone, y que obliga a repensar el enfoque sobre las drogas ilícitas. El uso de las fuerzas militares está cuestionado, el enfoque de reducción del riesgo (harm reduction), dicen que es la única solución posible.

En Estados Unidos el Fentanilo produce 100.000 muertes por año. Es difícil de detectar. El Fentanilo consumido en Estados Unidos cabe en dos camionetas sencillas. No más que dos. El olfato de los perros debe ser entrenado para tal fin, y hoy no lo está.

La relación entre Estados Unidos y México está contaminada. El presidente López Obrador ha dicho que el Fentanilo llega de China, que lo que hacen los mexicanos es prensarlo. Se resiste López Obrador a que le manden soldados para controlar esta potente droga.

La narrativa de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas es anterior a la irrupción del Fentanilo. En 50 años de lucha contra las drogas ilícitas en las circunstancias presentes, el desafío parece ser otro.