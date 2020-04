Fernando González, 125 años

Ayer, 24 de abril, se cumplieron 125 años del nacimiento de Fernando González Ochoa (1895-1964) en Envigado. Dicho de otro modo, Fernando González cumplió 125 años de vida-eternidad. Y para conmemorar este nuevo aniversario, ayer mismo la Corporación Otraparte, que dirige Gustavo Restrepo Villa, lanzó una interesante campaña invitando a lectores y estudiosos del escritor a redactar y enviar a otraparte@otraparte.org un texto de 125 palabras sobre el filósofo antioqueño. No es un concurso sino un homenaje que comparte la presencia del maestro en la intimidad que generan el viaje por su vida y sus obras, el paladeo de sus enseñanzas.

Me lanzo al ruedo de primero en esta columna, pero no con un texto propio, sino de un un gran poeta centroamericano muerto hace algo más de un mes y quien en sus memorias se confesó admirador de nuestro escritor, al que no conoció pero del que se dejó cautivar e inspirar. Esa cercanía entre su muerte y la eternidad de Fernando González, que hoy balbucimos por aniversarios (y por palabras) me lleva a unirlos en este comentario.

Me refiero al escritor nicaragüense Ernesto Cardenal, quien murió el pasado primero de marzo a la edad de 95 años. Aquí están las 125 palabras suyas:

“Gonzalo Arango, el del Nadaísmo, me había escrito diciéndome que debíamos poner “de moda” a Fernando González, ya que había dos o tres generaciones de colombianos que no lo conocían, y que debía dársele a conocer en todo el continente. No se ha hecho todavía. Pero yo creo que ahora ya se tiene que hacer. Sus libros todos están recién editados en Colombia. Es cierto que son ediciones locales, pero ya no son las obras agotadas e inaccesibles como antes. Y ya tendrá que ser conocido pues, por ser quien es, Fernando González.

“¿Quién es Fernando González? Es un escritor inclasificable: místico, novelista, filósofo, poeta, ensayista, humorista, teólogo, anarquista, malhablado, beato y a la vez irreverente, sensual y casto... ¿Qué más? Un escritor originalísimo, como no hay otro en América Latina ni en ninguna otra parte que yo sepa”.

En Otraparte.org (la página de la corporación), se puede leer “Un seminario en los Andes”, de Cardenal, en que aparece esta referencia a Fernando González, además de otras alusiones suyas al envigadeño. Vale anotar que Otraparte, a raíz de la visita que Cardenal hizo a la casa museo en Envigado en 2005, divulgó ese mismo año el texto en mención, tomado de una carta, de fecha desconocida, enviada por el poeta nicaragüense a Fernando González Restrepo, hijo, muerto en 2001. El texto transcribía apartes del que a la postre sería el primer capítulo del libro “Las ínsulas extrañas”, segundo volumen de las memorias de Ernesto Cardenal que se publicó en 2002. El primero, titulado “Vida perdida” había aparecido en 1999 .