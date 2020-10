Fidelidad conservadora

El poeta Jesús Escobar Campuzano, nacido en Amalfi, Antioquia, le escribió unos versos a su muela:

“A esta muela que ha tiempo me atormenta, / que el sueño mismo y la quietud me quita, / a esta muela infernal, muela maldita, más furiosa y más cruel que una tormenta. Me voy al punto a que me pidan cuenta / y si veinte gatillos necesita, /

veinte haré que le den, hasta que, ahíta, / arroje al suelo su raíz sangrienta. /

Por fin a casa del dentista llego / a pedirle, por Dios, que se conduela / ciego de...