Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

Daniel Quintero abandonó su cargo de alcalde hace un mes. Lo hizo a la medianoche, como quien huye apresuradamente y sale en puntillas para no ser visto por nadie después de haber dejado un desastre total en el lugar. Hoy la ciudadanía le cobra su cobardía y el abandono absoluto a una ciudad que ya no come cuento a los llamados “independientes”.

Hoy Medellín nos muestra que la política es cambiante y que existe un camino distinto. Los resultados electorales le dicen a esta administración nefasta y a los políticos tradicionales aliados con Quintero en su alcaldía, que ya nos cansamos del clientelismo, del populismo y la demagogia, que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra ciudad por un puesto político o por un contrato que dura 4 años, que esta ciudad ¡vale más que eso! Y que creemos en nuevos políticos jóvenes con ideas diferentes para ocupar esos espacios donde se toman las decisiones más importantes para la ciudad.

Federico Gutiérrez alcanzó el pasado domingo la votación más alta en la historia de Medellín con 689.000 votos y, por segunda vez, gobernará la ciudad de la eterna primavera, que con ilusión tiene la esperanza de que esta vez lo hará mucho mejor que en su primer mandato, que será un alcalde que vuelva la mirada a los niños y niñas de la periferia, que devuelva la mirada a las comunas y a los barrios abandonados, que su premisa sea garantizar el interés general sobre el interés particular, que devuelva la confianza en la Administración, en los programas sociales e instituciones en las que tiene injerencia, que su trabajo sea honesto y transparente.

El alcalde electo tendrá una responsabilidad enorme estos cuatro años, reconstruir el tejido social que se rompió con Quintero; tendrá que reparar lo dañado y actuar con efectividad y amor para unir, a través de su proyecto político, una ciudad dividida. Una de sus principales prioridades será la seguridad, donde buscará, a través del programa “Parceros”, atender a niños y adolescentes entre los 10 y 28 años que estén en riesgo de ser reclutados por grupos delincuenciales. Estos programas de prevención de la delincuencia en los niños lo celebro y, desde ya, auguro que tenga el impacto positivo esperado.

El Concejo de Medellín queda con una gran mayoría Fiquista. 7 curules del partido Creemos, 5 del Centro Democrático, partido aliado a Federico, lo que permite desde ya inferir que sus propuestas serán aprobadas por la gran mayoría. Lo que sí se espera por parte de la ciudadanía es que se continúe con un control político serio y riguroso a la Administración que llegará en enero de 2024; la democracia no puede reducirse al voto, es necesario continuar organizándonos, continuar vigilando y denunciando para mantener una democracia fuerte y sólida.

Finalmente, Quintero halló su derrota en las urnas, su candidato de “Independientes”, Juan Carlos Upegui, solo logró el 10.14% y una curul más para el Concejo. Quintero ha quedado completamente solo y derrotado, con un proyecto político manchado por la corrupción, la mentira y las investigaciones en su contra. Ya viene un nuevo gobierno, del que esperamos salga avante con una propuesta que impacte positivamente a la gran mayoría. ¡Adelante, nuevo alcalde! ¡Hasta nunca Daniel Quintero!