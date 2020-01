HAY QUE ENDEREZAR EL CAMINO DE ALGUNAs CAJAS

La pobreza y la inequidad han sido fenómenos recurrentes y arraigados en la historia latinoamericana y, Colombia por supuesto, no ha sido ajena a esa realidad que nos debe llevar a actuar de manera contundente para erradicar la desigualdad extrema que hoy padecemos. Y es que a pesar de los avances en reducción de pobreza en nuestro país la cifra sigue siendo preocupante. Una de las estrategias para mitigar esta realidad ha sido la de la creación de las Cajas de Compensación. Estrategia que bien encaminada considero vital para ayudar a potenciar una sociedad más equitativa y de mayor bienestar.

El aporte que, por décadas, han realizado los empresarios para que sus trabajadores puedan acceder a recreación, vivienda y salud, se han constituido en una ruta inmejorable para alcanzar un país más justo. Resulta inconcebible en una sociedad que, cada vez busca mayor redistribución de la riqueza, hablar de que el valor compartido sea cada vez mayor, y pensar que las cajas de compensación deban tener menos ingresos, lo que, a la postre, afectaría los programas creados para los trabajadores.

El debate tiene tanto de largo como de ancho y creo que es el momento de darlo, no para acabar las Cajas sino más bien para que algunas retomen el rumbo perdido. Veamos. Muchas voces calificadas argumentan, no sin razón, que algunas Cajas de Compensación son fortines políticos, que parte de los recursos se invierten en programas excéntricos, que se han dedicado a invertir, sin ningún tipo de control, en un sin número de frentes.

A decir verdad sí hay cajas que están dilapidando recursos con más arrogancia que estrategia, y sin que nadie las cuestione. Pero el argumento no debe ser acabarlas o quitarles parte de sus recursos, es decir, el sistema persé es noble, altruista y en general ha aportado a los trabajadores colombianos. En mi opinión el sistema debe seguir creciendo en las zonas donde hoy no llega. Debe tener focos muy concretos en su estrategia y no dedicarse a un portafolio que busca impactar muchos frentes. Y la clave de todo: debe tener mayor vigilancia por parte de los entes de control. Les guste o no funcionan con aportes de todos los trabajadores de este país. No es posible que algunos directores manejan más presupuesto que la mayor parte de las ciudades colombianas, y que se atornillen a sus cargos con la aquiescencia de sus juntas y sin tener controles claros. Basta con observar los años que llevan algunos directores, no permitiendo que llegue gente con nuevas ideas e ímpetus.

Las Cajas de Compensación en las regiones deben pasar de la competencia a la coopetencia, colaborando en algunos de sus programas, realizando alianzas estratégicas para disminuir las inequidades, potenciando programas que disminuyan la pobreza. Hoy día, muchos de los directores tienen grandes diferencias por su forma de competir en el mercado, algunos ni se dirigen la palabra, casos inconcebibles para una sociedad que espera que trabajen articulados para atacar al principal enemigo que es la pobreza.

A pesar de la incorrecta dirección que han tomado algunas Cajas en Colombia, considero que es un sistema fundamental que se debe mantener y proteger, y que si algunas no funcionan no se debe castigar el sistema en su totalidad .