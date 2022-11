Los que antes eran conocidos como líderes de opinión ahora son llamados influencers debido a la actividad que desempeñan en las redes sociales.

Pero mientras estos se dedican a llamar la atención y dejar clara una postura respecto a un tema, los gobernantes son responsables de dirigir el actuar de un país o una colectividad, en donde ya no solo basta llamar la atención sobre un tema sino decidir sobre él. Dicho de otra manera, ya no es suficiente con estar en el balcón con un megáfono predicando sobre distintos asuntos como el fin de la humanidad, sino estar en la arena pública tomando decisiones para que el fin de la humanidad no se dé.

Entonces cuando un influencer pasa a hacerse responsable de un cargo en el gobierno, el alcance de sus responsabilidades cambia y se amplía. Por eso es preocupante y perjudicial que un gobernante continúe actuando básicamente como influencer, en lugar de valorar sus responsabilidades de manera holística y las implicaciones que sus decisiones tendrán en aspectos de una sociedad.

Tenemos ejemplos cercanos en donde el gobernante actúa más como influencer. Por ejemplo, es claro que debemos migrar de los combustibles fósiles a fuentes de energía más sostenibles y amigables con el ambiente, pero no es aceptable no encontrar el justo medio para hacerlo sin pasar por el empobrecimiento de la población, al reducir los recursos para programas sociales y fomentar la carestía. Otro ejemplo, está claro que el sistema de salud requiere mejoras, principalmente para poblaciones remotas, pero no reconocer la bondad de lo que se tiene y por lo tanto desprestigiarlo con afirmaciones basadas en casos puntuales, tampoco es aceptable. Una visión completa del sistema no puede desconocer las evidencias de lo que sirve y beneficia a toda la nación.