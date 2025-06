Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Ideología Cavernaria, a la que llegan científicos que trabajan para la muerte, líderes desbocados que tratan de tragarse al otro con palabras y dedos que acusan, creadores de videos digitales para dar versiones sobre lo que no han visto pero desean que pase, supuestos periodistas que inventan las noticias desde bodegas recurriendo a informes viejos o falsos, analistas que buscan dar por ciertos sus prejuicios y odios escondidos, buscadores de información de última hora para profundizar en nada, informes oficiales que pintan por encima lo que la censura no permite, expertos en armamentos milagrosos (como los que le explicaban a Hitler en el bunker) para que todo sea tierra arrasada en dos segundos, gente sacando de la Biblia lo que no contiene, lectores del cielo que tratan identificar qué cosa son drones o misiles, políticos que se inclinan a un lado o al otro como péndulos, consultores que ya ni saben cómo es que funciona la bolsa (que se mueve según los sobresaltos). En fin, lo que sucede ahora es una versión apocalíptica que supera las de san Juan y Paul Auster, en la que no hay fin del mundo sino instrucciones para sobrevivir entre la chatarra y la contaminación creada por aviones de guerra y cohetes.

Las distopías que han creado el cine y la literatura (especies de prospectivas sobre gobiernos y ciencia) ya se ven por todas partes y anidan en las mentes de psicópatas, esquizofrénicos, paranoicos y neuróticos diversos. Y no es nada nuevo lo que pasa (aunque si más tecnológico), pues a lo largo de este siglo se ha escrito mucho sobre lo que podría pasar si los mejores son reemplazados por ineficientes. Un ejemplo claro son los libros de Anne Applebaum (periodista e historiadora), El ocaso de la democracia (2020) y Die Achse del Autokraten: Korruption[1] (2024), en los que con ejemplos y análisis claros dice la causa de la confusión en la que estamos y el delirio que nos habita.

Sabiendo cómo nos podemos destruir, las dirigencias cambian la cara (o la esconden) permitiendo, inicialmente, apocalipsis pequeños como la contaminación ambiental y el ruido, la información desbordada y sin criterios, y el pendulismo político (la conveniencia) que confunde el utilitarismo (la acción moral para bien de todos), con la auto utilidad. Y ya, desbordados, viviendo en condiciones que no nos permiten pensar bien, se inician guerras con armamentos cada vez más peligrosos y, para la historia, vergonzosos. Y esto último es el gran ensayo apocalíptico en el que, de aplicarse en forma, no habrá quien tome nota de lo que pasó.

Acotación: vivimos tiempos tensos y de informaciones encontradas, de carencia de preguntas con sentido y de mañanas muy opacas. Y pocos piensan que la vida es la única oportunidad de lo posible bueno, lo que ya nos devuelve a días cavernarios. Nos está fallando la inteligencia.

[1] El eje de la autocracia: corrupción.