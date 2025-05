Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Nuevos Saberes, a la que llegan recién graduados con información que el entrevistador no tiene, muchachos que han crecido con una visión tecnológica amplia (al nacer ya existían el Metro, los celulares, las computadoras, la red de Internet, etc.), investigadores no solo a través de la Universidad sino de sus pasiones personales, tatuados con capacidades que los prejuicios del otro disminuyen, psicólogos que hacen cuadros psicográficos con varios años de atraso o con base en neurociencias especulativas, expertos que ven en peligro su puesto si dejan ingresar al otro, jefes liberales que dicen con este aprendemos más, conservadores que piensan no hay porque tentar al diablo, aburridos que miran con desdén e imaginan que los muchachos de ahora no sirven para nada, asombrados que no saben qué hacer con el que entrevistan, etc. En fin, a las entrevistas se presentan flacos y gordos, pálidos y cachete colorados, altos y bajos, con hojas de vida que a veces algunos disminuyen para no aparecer como sobredimensionados. Y bueno, ahí hablamos.

En esto de entrevistar a la gente nueva profesional (que entró en la educación a partir de los tres años, tiempo equivalente a una maestría), hay que entender primero el mundo en el que estamos y mirar en qué año técnico y empresarial nos situamos, pues la época de una empresa no depende de calendarios sino de capacitación, equipos y conocimiento de los nuevos espacios de producción y mercado en los que se mueve. Lo que era efectivo en el siglo XX, ya no lo es en este; lo que se podía ensamblar antes, en este momento son vicios que interfieren los procesos (la burocracia invadiendo los sistemas informáticos, por ejemplo); comprar equipos modernos sin que haya gente eficiente y efectiva para usarlos, no es modernidad.

Todas las empresas (y el gobierno es una), no pueden dejar de oír lo que plantean las nuevas generaciones de universitarios y técnicos, que son el futuro de un país que se abre espacio, que ha jugado con la tecnología (jugar es aprender) y de tanto usarla le ha descubierto variables y nuevas posibilidades de observación. Antes se encontraban los fenómenos naturales, sus leyes y principios, a partir de la observar y experimentar. Ahora lo que se observa es la tecnología y se experimenta con ella, ya para la producción y el comercio, ya para entender qué clase de humanos somos. Por esto, hay que saber entrevistar y no buscar modelos viejos para mantenerse en tiempos que ya no existen.

Acotación: Uno como profesor enseña, pero también está atento a lo que los alumnos hacen con el aprendizaje, los medios de que se valen y la comprensión que tienen. Y las sorpresas son muchas, al punto de que es el profesor el que más cosas nuevas aprende con las formas de aplicación que se da a los fundamentos. Lo nuevo no es malo, es gente nueva.