Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

“Existe un culto a la ignorancia en Estados Unidos, y siempre lo ha existido. La corriente antiintelectualista ha sido una constante que se ha abierto paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentada por la falsa idea de que la democracia significa que «mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento”. Isaac Asimov, “A Cult of Ignorance”, Newsweek, junio 21 de 1980.

En marzo de 2020 escribí: “el mundo se volvió altamente dependiente de la producción china y por ello hay que considerar la necesidad de descentralizar el modelo, como por ejemplo, diversificando las áreas de producción de materias primas y componentes básicos, y/o viabilizando económicamente el acercamiento entre las áreas de producción y las de consumo final”. Remodelar el sistema incluía a los EE. UU. como una de las mejores alternativas. Por eso en noviembre de 2022 escribí sobre la viabilidad del proceso ya existente de reindustrialización estadounidense y señalé que: “EE. UU. no está libre de políticos estúpidos, en ambos partidos, parte de su infraestructura vial está envejecida y no dispone de toda la mano de obra calificada que requiere, pero en tierra de ciegos el tuerto es rey. Su ecosistema para innovar y hacer negocios es todavía el mejor del mundo, su demografía es la menos decadente de los países realmente desarrollados y tiene las mejores condiciones de abastecimiento energético confiable y relativamente barato para las próximas dos décadas. Los industriales no son especuladores de casino, piensan en el largo plazo y por ello los propios estadounidenses, incluso europeos y asiáticos, están relocalizando parte de la manufactura en EE. UU., como lo evidencia el reciente informe Kearney de relocalización fabril.”

Pero, aunque sigo convencido de las ventajas de dicho “proceso”, si uno quiere que algo salga bien y dure, debe hacerse correctamente, lo que exige entre muchas cosas: claridad del objetivo, reconocimiento de las ventajas, limitaciones, tiempos y etapas, recursos, costos y sacrificios, y la selección de los instrumentos adecuados. Quiero insistir en lo último. Los remedios o instrumentos equivocados pueden provocar no solo que no se obtengan los objetivos, sino que pueden empeorar la enfermedad.

Creo que la intención del gobierno Trump de reindustrializar a los EE. UU. no solo es viable sino obligatoria. Incluso acepto que no puede descartarse que los aranceles sean “una” de las herramientas para usarse, pero no “la” herramienta, y especialmente no olvidar que la diferencia entre veneno y remedio es la dosis. Por tal razón en febrero de este año escribí que además de otros errores del gobierno Trump: “lo más grave es que las formas y herramientas usadas para construir su proyecto probablemente no consigan todos los resultados esperados o sean contraproducentes”.

Por ejemplo, Trump ha amenazado a Apple que, si no construye completamente sus teléfonos en EE. UU., les impondría un arancel del 25%. Pero cuando la ignorancia vale lo mismo que el conocimiento, no puede entenderse que, sin haberse construido la infraestructura industrial y la producción de materias primas y componentes básicos necesarios en EE. UU., lo que demoraría al menos una década, el teléfono completamente hecho en EE. UU. hoy costaría lo mismo que uno fabricado en el exterior con un arancel del 255%. Las buenas intenciones no son suficientes, hay que ser inteligente, y humilde.