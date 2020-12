La Justicia, bien ilimitado

El 4 de julio de 1987, hace 33 años, me publicó el diario El Colombiano un artículo titulado: “Revivamos la justicia”, en el cual apoyé al delegado para la Vigilancia Judicial, Edilberto Solís Escobar, en su desvelo sobre la situación caótica de los juzgados y tribunales del país, sustentada en casos dramáticos como el del juez que tenía que pagar con su salario los teléfonos y las empleadas del aseo. El del juez que no pudo entrar a su juzgado porque el dueño lo cerró por no haber pagado su arrendamiento....