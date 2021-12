Hace algún tiempo traté de escribir una columna comprensiva sobre mujeres llamadas Karen, personas que, sin tener la culpa, ahora encuentran que sus nombres son sinónimo de un tipo particular de mal comportamiento asociado con mujeres blancas indignadas y privilegiadas. Publiqué una llamada abierta en Facebook, pidiendo a mujeres llamadas Karen que me contaran sus historias. Algunas personas tomaron la tarea al pie de la letra, pero, en un número mucho mayor, recibí cartas de desprecio mordaces.

La esencia de todas estas respuestas era acusatoria: ¿Cómo me atrevo a sentir simpatía por alguien llamado Karen? ¿Estaba yo, escribieron estos escritores de diversas formas pero más mezquinas, ciega al racismo sistémico, al clasismo y al privilegio blanco? ¿Era yo, preguntó un escritor, una idiota completa?

No debería haberme sorprendido por el vitriolo. Parece como si muchas personas estuvieran esperando la oportunidad de expresar la rabia reprimida de cuatro años de Donald Trump, dos años del Covid-19 y 21 años en el siglo XXI.

Entonces, ¿cómo respondemos a un mundo bajo estrés, una cultura en la que las barreras de la llamada civilidad ya no están? La evidencia de ese estrés está en todas partes. En los aeropuertos, y luego en los cielos, se puede encontrar a los pasajeros de las aerolíneas enojados por tener que usar máscaras, enojados por la inspección de armas de fuego en su equipaje de mano, aparentemente enojados por, bueno, todo. Cerca de casa, las cosas no están mucho mejor y proviene de ambos lados de nuestra sociedad dividida ideológicamente. Tome la creciente cultura en línea de burlarse de los escépticos de las vacunas que han muerto a causa del Covid-19 y sus familias.

En todo el país, la descortesía y la mala educación han ido en aumento en todos los aspectos de la vida, excepto en el trabajo, durante los últimos años. Incluso en 2019, el 93 por ciento de las personas encuestadas en Estados Unidos informó que el comportamiento descortés estaba aumentando; el 68 por ciento dijo que esto era un problema importante. Y eso fue antes de la pandemia y la insurrección del 6 de enero. Desde entonces, las cosas claramente han empeorado.

Estoy más interesada en el 32 por ciento que dijo a los encuestadores que no era un problema importante. ¿Era su percepción de que un mundo más descortés es en realidad uno más veraz?

Hasta cierto punto, creo que es cierto. Hubo un tiempo en el que algunos consideraban de mala educación expresar con franqueza la verdad de su corazón. Como estadounidense queer, estoy agradecida de estar en una era en la que puedo vivir mi verdad abiertamente. Tal vez algunas personas encuentren ofensiva mi falta de vergüenza por ser trans, pero no pierdo el sueño por sus sensibilidades. A veces, la mala educación de una persona es la verdad de otra.

Pero hay una diferencia entre la falta de vergüenza y la desvergüenza. Cuando veo al tipo que conduce por mi vecindario en una camioneta adornada con banderas que llevan una sugerencia particularmente obscena con respecto al presidente Biden, me enfurece y me entristece al mismo tiempo. Quizás esta sea su intención. Me hace preguntarme cómo hemos llegado a un punto en el que tales exhibiciones no tienen obstáculos, donde la mezquindad rara vez tiene consecuencias.

Es una de las razones por las que admito que encuentro bastante satisfactorios los videos de pasajeros que se niegan a usar máscaras y que son sacados de los aviones esposados. Aquí, solo una vez, podemos ver las consecuencias de la descortesía. Tengo una sensación similar de satisfacción cuando veo imágenes de los insurrectos del 6 de enero recibiendo sentencias de prisión. No puedo apartarme cuando los insolentes se reducen a lágrimas

Y, sin embargo, me preocupo: al complacerme con las lágrimas de otra persona, ¿soy yo quien muestra descortesía?

Tales inmersiones y zambullidas en la mezquindad me hacen pensar en mi madre (que habría cumplido 105 años durante el fin de semana de Acción de Gracias). En su opinión, el perdón no solo devuelve la dignidad a quienes la han perdido; también le da a uno cierto poder sobre los malvados del mundo. Ella siempre pensó en lo mejor de las personas, lo merecieran o no.

Una vez, después de declararme trans, salimos a cenar juntas. Esa noche un mesero transfóbico dejó claro lo que pensaba de nosotros. Yo estaba acostumbrada a este tipo de crueldad, pero dolía verla dirigida a mi digna madre.

Ella no se inmutó. Más tarde le pregunté, ¿no era vergonzoso ser tratado así, por un extraño, en un lugar donde éramos clientas que pagan?

“Oh, Jenny”, dijo. “Sabes que en realidad no lo decía en serio”.

Realmente creo que lo decía en serio. Pero claro, en realidad mi madre no se refería al hombre que tenía delante; estaba hablando de una mejor versión de él, un ser en el que él no había podido convertirse, pero en el que ella no había perdido la fe. Todavía no era ese hombre. Pero, pensó, al darle el regalo de la bondad y la gracia, tal vez él todavía tenía una oportunidad.