La metida de pata de dos revistas médicas

Por Javier Sampedro

En el contexto del curso acelerado de ética científica que estamos haciendo todos, es muy difícil sustraerse al error garrafal que han cometido dos revistas médicas en los últimos días: The Lancet y The New England Journal of Medicine (NEJM), dos de las publicaciones profesionales con más impacto en la comunidad biomédica. Las dos han metido la pata hasta la ingle al publicar dos bodrios de papers (artículos científicos revisados por pares) que llevaron a la OMS a suspender un...