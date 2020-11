La moda del tapabocas

Hace cien años, el país fue atacado por la llamada gripa española. Peste que no solo hizo estragos en un mundo que no llegaba ni a la mitad de los habitantes que hoy tiene, y que cobró más de 50 millones de vidas humanas, sino que dejó sus economías maltrechas, aun no abierta para la competencia global.

En Colombia se sintió con crudeza la gripa. El entonces joven Laureano Gómez –quien luego sería un temido congresista y un presidente derrocado por un golpe militar– narra los estragos que causaba...