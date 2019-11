Para algunos columnistas, la nueva teoría monetaria -NTM- es la herramienta más poderosa existente hoy para los gobiernos neoliberales. Pero para otros no es ni tan nueva, ni tan eficaz.

La idea tras la NTM radica en afirmar que no pueden los gobiernos declararse en quiebra, porque gracias a su control sobre las emisiones de dinero, siempre podrán emitirlo para pagarles a sus acreedores. En síntesis, no pueden los gobiernos evadir ejecutar los gastos monetarios necesarios, gracias a que su monopolio sobre el circulante no les tolera disculparse por la falta de este. Esta teoría la aplicó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien en lugar de emitir nos endeudó en forma preocupante.

En cierto sentido, la descripción anterior es cierta. El monopolio del estado sobre el dinero no le permite la insolvencia como a los ciudadanos. El mejor ejemplo sobre el tema es Venezuela, que ha ejercido esta caótica soberanía en gran escala.

Quienes promueven las tesis anteriores, olvidan que las emisiones de dinero tienen sus costos. Y estos costos son, desde luego, la elevación de la inflación y de la tasa de cambio. Para minimizar esta soberanía, los países han establecido que los gobiernos no puedan monetizar sus deudas directamente y que tengan que hacerlo por intermedio de los Bancos Centrales.

Pero a pesar de obstáculos como el de los Bancos Centrales, ejemplos existen de unos 31 gobiernos que emitieron para cancelar sus deudas y también entraron en bancarrota. Ejemplos más destacados, Rusia en 1998, Turquía en 1999, Argentina 2001 y 2016...

Si los gobiernos dejan de pagar sus deudas, los primeros afectados son los bancos comerciales, ya que suelen ser ellos sus mayores prestamistas. Como consecuencia del no pago suspenden sus créditos para toda la economía y los países pueden entrar en una desaceleración y, finalmente, en una recesión.

Conviene anotar que los bancos centrales no son completamente independientes de sus gobiernos. Sin embargo, resulta absurdo sostener que pueden aumentar el suministro de dinero para financiar todos los gastos posibles, sin alterar los obstáculos institucionales corrientes hoy en los países desarrollados.

Los promotores de la NTM sí reconocen el riesgo de la inflación, pero sostienen que esta se puede reducir elevando los impuestos con el fin de que el gobierno recoja medios de pago. Bien, pero soslayan que elevar los impuestos puede resultar más impopular que hasta soportar la propia inflación.

Repasemos. Los gobiernos sí pueden inyectarle todo el dinero que puedan a la economía para pagar sus deudas, pero no pueden controlar la inflación con facilidad. También pueden suspenderles los pagos a los bancos comerciales, pero surgen entonces las posibilidades de una desaceleración y una recesión.

La única solución: Los países deben ejecutar presupuestos equilibrados, sin contraer deudas externas tanto públicas como privadas a niveles exagerados, como nos sucede hoy en Colombia, donde ya estamos obligados a pasar exagerados recursos privados a la Dian.

Referencia: Not so Modern Monetary Theory. Por: Arkadiusz Sieron