La vejez juvenil de un profesor

Siempre he sido reacio a incluir asuntos personales en esta columna o en mis tiempos y espacios públicos y profesionales. Por esta vez debo decir como un ingenioso amigo: Modestia, apártate. Se muy bien de la advertencia implícita en este aforismo: La alabanza propia es vituperio. Seré discreto y mesurado, entonces. Sin embargo, me han abrumado numerosos alumnos y discípulos con los mensajes que me han escrito con motivo del Día del Maestro. Puse esta nota escueta en mi tablero de Facebook: De Maestro...