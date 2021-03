La vena que teme a la aguja

A pesar de haber pasado tantísimos años, mi madre no deja de manifestar una sensación mixta de desaliento y dolor fantasma cuando cuenta que de niño, me llevó a hacerme un examen de sangre como requisito, probablemente innecesario de quien sabe qué pendejada, al Instituto del Tórax, al lado de la Iglesia de la América, y la enfermera, no sé si por inexperta, no lograba que la aguja de la jeringa se insertara en mis esquivas venas. Luego de mucho forcejeo intramuscular, que más bien se parecía al...