Por Juliana Restrepo Cadavid - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Mi mamá mandó a arreglar su nevera cinco veces antes de que le dijeran que ya no había nada que hacer. Después de superar la rabia ― la había conseguido hacía poco y era cara ― fue a comprar una recomendada por un técnico. En el almacén se encontró con una señora que estaba comprando la marca de su nevera dañada. Angustiada, le dijo: No compre esa, que es malísima. Y la señora le dijo después de preguntarle qué iba a comprar: No, no compre usted esa, que es malísima. Parece un chiste, pero cuando el otro día conté eso en una comida de amigas, a todas se nos había dañado algo de la nevera en el último año.

La frase de cajón “Antes todo duraba más” es completamente cierta. Mi papá fue el número seis de una familia numerosa y la primera vez que estrenó fue cuando recibió sueldo, a los doce o catorce años. O sea que los pantalones, en los años cincuenta, con remiendos, duraban seis infancias. En cambio, los que yo les compro a mis hijos no duran ni media y muchas veces los regalo cuando todavía les sirven.

El mundo tiene un problema enorme de basuras y entenderlo repercute de forma importante en las soluciones a la triple crisis planetaria: cambio climático, polución y pérdida de la biodiversidad. Producir menos y usar lo que se produce por más tiempo reduce significativamente las emisiones. Sabemos la jerarquía: reducir, reusar y reciclar, y que la gestión del manejo de basuras empieza en la prevención y termina en el desecho. Yo siento que mucha parte de la reflexión se ha centrado en el consumidor: Consuma poco, consuma bien, reuse, recicle. Y, pues vengo a decirles que la solución al problema tiene también que venir del otro lado. ¿Dónde están las políticas —como esta que leí ayer de la Unión Europea— que muestra los beneficios de las prácticas y/o que pone reglas a los productores? ¿Dónde están las marcas como Patagonia que tienen como principio que sus prendas duren? ¿Existen ofertas accesibles para el bolsillo del colombiano? ¿Qué empresas grandes o pequeñas tienen entre sus principios la durabilidad y enfocan su diseño en hacer productos longevos?

Hoy tenemos más conocimientos, más ciencia y más tecnología que cuando hacían neveras que duraban cincuenta años y pantalones que duraban seis infancias, ¿por qué ahora, en plena crisis planetaria, no hemos usado ese conocimiento para actuar por lo vivo?

