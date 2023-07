Por Luis Bernardo Vélez - opinion@elcolombiano.com.co

Hace algo más de una semana, uno de los precandidatos entregó más de 300 mil firmas en la Registraduría para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Medellín. Dijo en una tarima, con ostentosa y costosa logística y espectáculo, que la suya era “la candidatura de la gente”. Con la vulgaridad de sus expresiones, la escena de aquella entrega de firmas nos recordó la imagen conocida por todos de cuando un patrón “saca la casa, o la empresa, por la ventana”; cuando el jefe gasta a dos manos para mostrar que él es el que manda y el que tiene el dinero para derrochar. Lo dramático de esto, además de lo grotesco, es que muchos de los que allí estuvieron lo hicieron para no perder su trabajo.

Este medio dio a conocer algunos de los testimonios de los asistentes al evento. Contratistas, empleados, beneficiarios, rectores y profesores de colegios públicos de la ciudad, estudiantes de la institución de la cual su familia es propietaria y servidores de la Secretaría de educación dijeron que tenían como encargo expreso llevar por lo menos veinte personas más por asistente. No faltaron los buses, el refrigerio y los animadores. Todo pago por el patrón, por supuesto. Sin embargo, lo que muchos expresaron fue el irrespeto y la presión de la que fueron objeto por el temor de perder sus contratos o de que no fueran renovados. El miedo los movió a ir a un evento al que su conciencia ciudadana no los hubiera llevado, pero la circunstancias sí. ¿Pero quién es capaz de intentar manipular de esa manera la dignidad de las personas trabajadoras? Un candidato que cree que todo se trata de dinero. ¿Será así de cierto?

Las instituciones de educación superior en Colombia, incluso las mal llamadas privadas, no pueden ser con ánimo de lucro ni tener lo que abiertamente llaman “dueños”. Pese a esto, el candidato de las 300 mil firmas alardea de su talante empresarial y negociante, haciendo gala de enriquecerse con el negocio educativo. No bastando esto, hemos tenido que ver con tristeza cómo la Secretaría de educación, bajo la influencia del candidato en mención, ha sido foco de uno de los casos de presunta corrupción que más nos ha dolido en el alma por tratarse del futuro de los niños y niñas de Medellín. Seguro veremos otras cosas que saldrán a la luz y se revelarán en su debido momento cuando se termine esta administración.

Pero el mensaje de quienes contaron los verdaderos motivos por los que fueron a la entrega de firmas, las recogieron y llevaron a más personas al evento es muy claro: ¡no se engañe, candidato! Con la dignidad de las personas trabajadoras no se juega. La lógica del “jefe” que manda a decir a los empleados que no “jueguen con la cuchara” funciona solo para el evento. Esa dignidad es la que ha mantenido en pie a Medellín a pesar de que en su historia varios han querido ser su patrón.