Historia clínica (HC), expide EPS-Sura, 18/02/2021: “Fue agredida físicamente por su pareja sentimental el día de hoy alrededor de las 10 a.m., posterior a discusión dentro del automóvil de su pareja en las afueras del laboratorio donde se realizó prueba de embarazo (la cual dio positiva), discusión se dio alrededor ‘me pidió que abortara’. Dice ‘me agarró del brazo y me haló y me dio un golpe en el oído’”.

¿Qué revela esta HC sobre la víctima, la misma mujer que firmó un comunicado conjunto con Álex Flórez, actual candidato al Senado por el Pacto Histórico?

Aunque su cuerpo no evidenciaba un embarazo (tenía apenas ocho semanas y tres días), una prueba de laboratorio corroboró que esperaba un bebé: a sabiendas de ello, Flórez golpeó a la mujer de treinta y seis años. La agresión ocurrió en el carro del entonces concejal, con esquema oficial de custodia. Por el día (jueves) y hora (10 am), los guardaespaldas debieron estar con su protegido: ¿Reportaron la novedad? ¿Acaso ninguno presenció la agresión? (Tengo información sobre un usuario del laboratorio que lo hizo).

Señala EPS-Sura: “Paciente exento de cobro. Nivel 3”, categoría del Sisbén que corresponde a vulnerabilidad económica.

En resumen: Flórez golpeó a una mujer vulnerable económicamente, que estaba embarazada y dijo ser su “pareja sentimental”. “La paciente no convive con el agresor”.

¿Qué expone el reciente comunicado publicado por quien reiterativamente se declaró víctima ante una EPS y su “presunto” agresor?

Que existe un hijo. Aunque alude a “acusaciones que distan de la realidad”, no niega explícitamente el golpe.

¿Cumplirá el exconcejal, a quien el Consejo de Estado le ratificó la pérdida de investidura, con la cuota de alimentos?

Según las investigaciones de Alejandro Moncada, de la unidad de apoyo del concejal Daniel Duque: Flórez falsificó la firma de su expareja, la “tomó” sin su consentimiento, para consignarle dineros de entidades públicas con “contratos corbata” (recibe pago sin ir a trabajar). Entre 2020 y 2021, figura en cuatro contratos del Instituto Tecnológico Metropolitano y el Tecnológico de Antioquia.

Este político cartagenero no es abogado graduado de la Universidad de Medellín. No ha cumplido con el requisito de trabajo de grado: no lo logró por la vía de la experiencia práctica, tampoco por la de las publicaciones. Su texto “La corrupción y la moralidad pública y administrativa en Colombia” (en Revista Mario Alario D’Filippo) fue rechazado por el Comité de tesis.

¿La Alcaldía, encabezada por Daniel Quintero, amigo íntimo de Flórez, ya activó una ruta de atención a esta “presunta” víctima de violencia?

Como follaje del ramillete, el candidato clama en el comunicado por la defensa de “las buenas formas de la democracia”, por no desdibujar la “ética del diálogo”.

Luz María Múnera, aspirante a la Cámara, fue la primera en rechazar el hedor a agua de florero. Luego, las mujeres del Polo Democrático Alternativo.

Fiscalía y Procuraduría, ¿seguirán deshojando margaritas?

Cuando sea el momento, sacaré más flores al sol