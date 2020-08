Lástima el giro

No acompañé al actual alcalde en su campaña. Estuve con Alfredo Ramos por disciplina y por conocimiento de la persona, de sus planteamientos y de sus intervenciones en la campaña. Me habían infundido miedo por Quintero, no me gustó la forma como trató al anterior gerente de EPM. Fue un chiste y burla que no le salió bien. Fue un irrespeto que no le luce a quien aspira a tan alto honor, de ser alcalde de Medellín.

Ganó con los votos suficientes, dentro de una democracia que así escoge a sus principales...