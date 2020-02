Libros para padres e hijos sobre las emociones

Una de las cosas que más me ha costado de la maternidad es el manejo de las emociones de mis hijos. Soy una mujer intensa y apasionada. A lo largo de mi vida he batallado por dominar las propias. Encontrar un balance no es sólo algo importante para mí como individuo, como mujer, como profesional, sino como madre. No porque quiera encajar en el molde de la mamá perfecta, que nunca se enoja, que sonríe si le manchan el sofá o si a las once de la noche el niño te recuerda que tiene que llevar una réplica de la Estación Espacial Internacional de material de desecho al día siguiente al colegio, sino porque la inteligencia emocional es una aptitud necesaria para triunfar en la vida.

Así que les recomiendo estos libros para leer con los hijos sobre las emociones. Para nosotros han sido de gran ayuda:

1. El pájaro del alma, Mijal Snunit: Este me lo recomendó un librero y estaré eternamente agradecida. Cuenta que en el alma llevamos un pájaro que va abriendo cajones todo el tiempo. Algunos cuando nos sentimos mal, otros cuando tenemos pereza o miedo. Luego hay cajones para la alegría, la envidia, la decepción, la esperanza. Muy poético, pero la metáfora es sencilla. Lo que más me gusta es que el pájaro puede elegir qué cajón abrir, la clave para la elección correcta está en aprender, pero sobre todo atreverse a escucharlo.

2. Compota de manzana, Klas Verplaneke: A veces los papás nos transformamos a los ojos de nuestros hijos. Si la mayoría del tiempo somos héroes a veces somos algo mucho menos glorioso. Es también parte de la vida. Todos hemos sido parte de esta transformación en figuras que no son bellas. Así es la humanidad. Me ayuda a ver mi enojo y a frenarme antes de convertirme en bestia. Todos los padres hemos pasado por ahí...y los hijos también.

3. El monstruo de colores, Ana Llenas: Este libro se convirtió en clásico. A mí me parece genial. Eso de ponerle un color a cada emoción quizás no sea algo totalmente nuevo, pero la forma de abordarlo de Llenas es sencilla, divertida y muy útil. Los niños sienten igual que los adultos, sólo que no tienen tantos recursos para expresarlo.

4. El árbol rojo, Shaun Tann: La tristeza nos da pánico. De hecho, mucha gente agrede porque está triste y no se atreve a decirlo. La tristeza está mal vista. Hay quien ve al triste como alguien débil, por eso como dice Tann, a veces el mundo parece una máquina sorda y la oscuridad te supera. Pero al final si buscas ayuda, si te escuchas y te aceptas siempre encontrarás tu árbol rojo.

5. Monstruo triste, monstruo feliz, Ed Emberley y Anne Miranda: Es engañoso porque parece un libro sólo para chiquiticos, pero los grandes, incluso los adultos, nos vemos reflejados en la sencillez con que se presentan los sentimientos en este libro, y como es pop up la experiencia es sensorial. Uno de esos libros que funciona como terapia.