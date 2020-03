Lo que no sobra que sobre

¿Por qué su carro tiene una llanta de repuesto? Un financiero con solo fórmulas en su cabeza en vez de neuronas, le diría que no tiene sentido gastar dinero en una llanta que no usa y que el costo de oportunidad de esa plata más lo que usted gasta en gasolina permanentemente para transportarla tiene una tasa interna de retorno negativa, por lo que sería mejor no comprarla o destinar ese dinero en algo que ofrezca más beneficios para su vehículo como un mejor equipo de sonido.

La “redundancia”, no entendida como el uso innecesario de palabras adicionales para expresar algo que ya con otras había quedado claro, sino como la tenencia de un elemento en un sistema que aunque ya se tiene, garantiza que en la falla del normalmente usado o en sobredemanda, el “redundante” actúa en su reemplazo o complemento para garantizar la continuidad de funciones vitales que ayudan a proveer protección y confiabilidad al sistema; es una necesidad que no puede medirse exclusivamente de forma financiera. Tenemos una llanta de repuesto en los carros porque nadie puede asegurar que nunca se pinchará alguna de las que utiliza normalmente. Pero alguien te dirá que es probable que se pinchen las 4, como me ocurrió cuando me rajaron con cuchillo todas las llantas del carro de mi casa, y por lo tanto ¿deberíamos tener 4 llantas de repuesto? Obviamente no hay viabilidad económica ni espacial en este caso.

Pero si hablamos de la sociedad, hay redundancias incuestionables. En esta crisis sanitaria, probablemente no habrá infraestructura hospitalaria suficiente para atender una situación excepcional en la que un virus nos acuchilló las cuatro ruedas. Seguramente no podemos construir un sistema de salud con cuatro ruedas de repuesto, pero tener una sola es obligatorio, y al menos con 2, o 3, hay que hacer todo lo posible para que así sea. La eficiencia operativa del sistema de salud es indiscutible, más cuando no sobra el dinero, y tampoco es un descubrimiento decir que económicamente es muchísimo más rentable el dinero invertido en prevención que en curación; pero creo que es necesario que pensemos y actuemos en la dirección de olvidarnos del “justo a tiempo” en la infraestructura hospitalaria y de salud. Ninguna unidad de cuidados intensivos, así no se use, está de más, y hay muchos otros ejemplos materiales.

Esto es costoso, pero tenemos que estar dispuestos a pagar por ello. Todos, en la medida de su posibilidad, pero todos, tendremos que pagar la redundancia del sistema de salud, porque las amenazas sanitarias no preguntan por estratos socioeconómicos.

Pero finalmente, tener aparatos y materiales de sobra no sirven de nada si no hay personas que los usen. Esta crisis tiene que servirnos para pensar en cómo vamos a recompensar a los valientes héroes del personal de salud que se están jugando su vida y arriesgando su futuro por nosotros. Aunque necesarios y bonitos, solo aplausos no son suficientes ni justo