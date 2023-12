Por Alejandro Noguera C. - alejandronoguerac@gmail.com

Hace cerca de un año escribí aquí sobre la importancia emergente de las herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG), y muy en particular, sobre el potencial impacto que ChatGPT tendría en la humanidad.

Después de lo que podría llamarse un año de “sensibilización” sobre la IAG, ya sabemos hoy que uno de los impactos más positivos que esta puede generar tiene que ver con la optimización de los tiempos de trabajo en diferentes tareas, y en todas las industrias basadas en el conocimiento: un dato interesante es que de un total de 17 áreas analizadas por múltiples estudios compilados por la consultora internacional Bain, la optimización de tiempos en labores automatizables por IAG puede llegar, en promedio, hasta el 34,5%. Esto representa, aproximadamente, 3 horas diarias que se liberarían para utilizar en otras tareas. ¿Se imaginan todo lo que podríamos producir si sacáramos el mejor provecho de estos tiempos?

Para el sector educativo la discusión ha sido interesante aunque, al menos en mi concepto, todavía navega en un nivel demasiado reactivo: tenemos el reto de superar pronto la preocupación sobre el impacto de la IA en casos de plagio y fraude. Sin desconocer que es un asunto crítico, la realidad es que si nos quedamos ahí nos deja el bus, otra vez. Lo que debemos acelerar, por ejemplo, es la discusión sobre la contribución de estas herramientas al desarrollo de mejores maestros a través de la masificación de herramientas de planeación didáctica, de evaluación para el aprendizaje, entre otras.

El otro escenario en donde aún no le hemos visto las orejas al lobo de la IAG es el político. Y en un nivel que asumo todavía incipiente en términos de la “alfabetización” sobre el mejor uso de estas herramientas, el 2024 aparece como un año crítico. Me preocupa, por ejemplo, no tener plenamente dimensionado el rol que puede jugar la IAG en un contexto tan trascendental como el de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Si el surgimiento de Twitter y de las redes sociales cumplieron con un papel tan determinante en la elección de Obama en 2008 y de Trump en 2016, ¿se imaginan lo que la IAG aportará en la contienda ya suficientemente polarizada entre Biden y Trump (los más probables nominados de ambos partidos) en el 2024?

Si el 2023 fue un año de “sensibilización” sobre el alcance de estas herramientas, el 2024 aparece como un año de verdadera disrupción. Como lo manifesté en su momento en este mismo espacio, de nuestra más rápida incorporación de los mejores elementos de estas herramientas dependerá nuestro triunfo, o nuestra debacle, en esta nueva era.

Posdata: La designación del gabinete de Bogotá ha resultado muy refrescante, con nombres de personas con perfil fresco, técnico, y con un interés prevalente por servirle bien a la ciudad. En educación, la elección no pudo ser mejor: la designación de una experta de la talla y el carácter de Isabel Segovia asegurará que los temas de esta cartera tengan la altura y prioridad que requieren, y que su tratamiento se dé en la forma transparente, crítica y enriquecedora que se necesita.