Los años oscuros

Por Enric González

Este no es el primer mal año. Uno muy malo, no sabemos exactamente cuál, ocurrió hace unos seis millones de siglos: fue cuando cayó un meteorito enorme en lo que hoy es Yucatán. La atmósfera se llenó de azufre, un tsunami de casi dos kilómetros de altura recorrió el planeta y los dinosaurios se extinguieron. Los pequeños mamíferos, sin embargo, resistieron. Con perdón de los creacionistas, no había por entonces humanos, ni siquiera homínidos. Ese desastre...