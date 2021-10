Jacques Chevalier, en su libro “El Estado posmoderno”, considera que los paraísos fiscales forman parte de la cara sombría de la globalización porque se comportan como piratas de negocios: esquivan los dispositivos dispuestos por los Estados, sirven de espacios al lavado de dinero y atraen flujos financieros vinculados al fraude fiscal. Por su lado, Fernando Vallespín, en su ensayo “Globalización y política: la crisis del Estado”, estima que la unión de globalización financiera, paraísos fiscales y delincuencia global crean una economía oscura que facilita a las mafias beneficiarse de los nuevos instrumentos del sistema financiero internacional y de los paraísos fiscales para proceder al blanqueo de dinero sucio. De allí, la mala reputación que tienen en el mundo académico.

Y es que territorios y países como antes Suiza y Panamá y ahora Antigua y Barbuda, Grenada, Islas Cook, San Vicente y Granadina, Bahamas, Qatar, Kuwait, Santa Lucía, Bermudas, Islas Caimán, Delaware, Hong Kong, Macao, entre otros, suprimieron las barreras que obstaculizaban los movimientos de capitales, implantaron un régimen tributario con amplios beneficios fiscales para quienes no residen en estos países, aplican normas o prácticas administrativas que impiden o limitan el intercambio de información y pusieron en práctica controles muy ligeros o inexistentes que no preguntan por el origen del dinero ni les preocupa cómo fue adquirido, lo que les ofrece una decisiva ventaja competitiva para atraer capitales extranjeros, así sean capitales sucios —que buscan correr pocos riesgos—, debido a la laxitud de la reglamentación, al secretismo y anonimato ante terceras personas o, incluso, entidades fiscalizadoras y a la ausencia de represión.

Por eso, no extraña que la delincuencia global acuda a estos lugares para lavar sus caudales ilícitos, pero sí, en alto grado, que personas honestas, como muchos de los que figuran en la lista de los Papeles de Pandora, recurran a este procedimiento para no pagar impuestos, y sorprende en grado superlativo que en un país necesitado como el que más de inversión productiva, con un presidente de la República que recorre el mundo buscando atraerla, grandes empresarios, que han hecho su fortuna en Colombia, estimen que parte de su riqueza quede mejor empleada y rinda más en un paraíso fiscal. Si el país les sirvió para amasarla, por qué no les sirve para invertirla. Por ello, deben una explicación a los colombianos.

El funcionamiento de los paraísos fiscales tiene serias implicaciones fiscales, de seguridad y sociales. Desde el punto de vista fiscal, como el propósito de las personas con capacidad económica que invierten en ellos es eludir o evadir los impuestos, el erario recibe menos recursos, con lo que, además, se le resta equidad al sistema impositivo. En lo tocante a la seguridad, facilitan el blanqueo de dinero producto de actividades ilícitas. En lo social, por tener menor ingreso el erario, se desfinancian programas sociales básicos, como educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.

Por estas potísimas razones, instituciones como la Unión Europea, el G20 o foro de las economías más ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la organización no gubernamental Oxfam han puesto sobre la mesa la problemática que implica la operación de los paraísos fiscales y han hecho propuestas, sin mayor éxito hasta el momento, para eliminarlos o, al menos, para reducir su nociva acción