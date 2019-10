Maratón Sub2

El pasado 12 de octubre fue un día que quedará en la historia de las maratones. El keniata Eliud Kipchoge rompió un récord que muchos pensaban inalcanzable: corrió una maratón por debajo de dos horas, para ser exactos, detuvo los relojes en 1 hora 59 minutos y 40 segundos. La hazaña no es menor.

Las maratones inician en 1896 cuando Pierre de Coubertain decide retomar los juegos Olímpicos a la manera de la antigua de Grecia. Esto es, los guerreros deponían por unos días sus armas e iban a competir en diferentes actividades, uno de los pocos momentos en paz con sus enemigos. El señor Coubertain decide realizar una carrera de 40 km para conmemorar la batalla de Maratón, cuando el soldado Filípedes fue enviado desde la ciudad de Maratón a Atenas para anunciar que habían derrotado a los persas y que las mujeres no debían suicidarse porque ya no llegarían estos a violarlas.

Un dato curioso, solo un griego ha logrado ganar la carrera, justo en 1896 con un tiempo de 2 horas y 58 minutos. A partir de ese momento los cronómetros no han dejado de bajar. Esta mejora de tiempos nunca ha sido dramática, sino más bien de pocos minutos o hasta simples milésimas. En los juegos Olímpicos 1908 la distancia de la maratón se modificó a 42 kilómetros y 195 metros.

Romper la barrera de las dos horas, como lo hizo Kipchoge, es un logro reservado a un atleta excepcional, a un fuera de serie que merece pasar al Olimpo de los dioses. Y es que superar esa barrera implica devorar casi de manera literal el pavimento, y correr cada kilómetro en un tiempo aproximado de 2 minutos y 50 segundos. Lo que equivale correr la prueba de 100 metros en 17 segundos pero 422 veces. Hacerlo implicó implementar algunas “ayudas”. Los tenis fueron los Vaporfly diseñados para darle 4 % más de eficiencia en la zancada y 2.6 % más de rendimiento, además el keniata contó con 41 liebres –corredores de alto rendimiento que van por delante– y que forman una V, se rotan en grupos de 7 y van rompiendo el viento. Escoger la ciudad de Viena no fue una casualidad, un trazado con una pendiente mínima de 0,006 grados, temperaturas inferiores a 15 grados centígrados y un viento casi inexistente y humedad ideal. Todas estas condiciones hicieron que este superhombre lograra bajar la barrera de las 2 horas en esta difícil y tortuosa prueba.

La prueba no será homologada como récord mundial por no haberse alcanzado en una Maratón oficial. Pero quedará grabada en la mente de muchos atletas élites que desde este inolvidable 12 de Octubre son conscientes de que bajar las 2 horas no es un imposible y que la marca está allí para ser alcanzada y para pasar a la historia como el primer atleta que baja el récord mundial de la Maratón por debajo de 2 horas. Kipchoge retornará feliz a su natal Kenia para ser recibido como un héroe, con un millón de dólares en el bolsillo y con el reto de imponer esta marca en una maratón oficial.

Pd: Brigid Kosgei de Kenia rompió el récord de maratón en mujeres con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 4 segundos. 16 años esperando bajar este tiempo.