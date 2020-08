Llevo 43 años viviendo fuera de Colombia. Soy arquitecto del MIT, en Boston, EE. UU. Regresé a Colombia en 1966 y en 1977 viajé a USA, donde vivo desde entonces. En 1982 tuve el honor y la fortuna de colaborar con el presidente Belisario Betancur en la implementación de la parte tecnológica de su proyecto Camina de educación a distancia. Comenzó así una larga vinculación con los temas de educación y tecnología, como Académico Visitante en el Media Lab del MIT, con mi colega y compañero de clase, Nicholas Negroponte.

Fui presidente para Iberoamérica de Ogden Corporation por 9 años. Abrí 22 bases en diferentes ciudades de la región. Además, fui presidente durante 8 años del proyecto One laptop per child (Una computadora por niño), emanado precisamente en MIT a nivel mundial. Esto me llevó a países africanos y asiáticos entregando tres millones de laptops en 51 países. Desde hace cuatro años soy cofundador y presidente de la fundación sin fines de lucro Fastrack Institute, conjuntamente con Salim Ismail (expresidente de Singularity University) y el médico-empresario Dr. Maurice R. Ferré. Aspira esta fundación a colaborar con las ciudades en acelerar la adopción de tecnologías exponenciales, muy especialmente aquellas que promuevan un cambio social positivo. Fui miembro por seis años de la junta directiva de Save the children foundation, una de las cinco filantropías más grandes del mundo.

Con esto espero quede claro que creo poseer las credenciales internacionales en campos empresariales, educacionales y tecnológicos que me permiten identificar ideas, proyectos, entidades y eventos de primer orden mundial.

Regresé a Medellín en 2016 con el tema de Fastrack Institute y con un grupo de 10 empresas locales emprendimos un proceso de identificación de los cuatro problemas críticos que la ciudad misma identificara, para poder aplicar allí la metodología de trabajo con la cual Singularity University había creado exitosamente un nicho en procesos de resolución de problemas utilizando tecnologías exponenciales, en una fracción del tiempo y del costo de procesos normales implementados hasta el momento. Fue así que entré en contacto y conocí Ruta N de manera más completa e íntima. Fueron ellos los que acompañaron a estas empresas a llevar a cabo estos procesos de beneficio social. El proceso y los resultados fueron verdaderamente exitosos.

En ninguno de mis múltiples viajes por el mundo durante más de 40 años de vinculación profesional y personal, he conocido una institución de la talla y la calidad de Ruta N. Comenzando por sus ejecutivos, siguiendo con los temas y principalmente su sistema de gobernanza, me impactaron y asombraron. He puesto a donde voy en la región como ejemplo de lo que otras ciudades en el mundo deberían hacer para fomentar sus proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Ruta N es una joya de institución y me duele sobremanera que de repente, por veleidades políticas, personales o estratégicas, esta institución sufra menoscabo en su integridad y en su reputación internacional.