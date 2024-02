Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

Dado que en algunos países los pasaportes y visas los fabrican empresas estatales, en el gobierno Petro creen estar convencidos de que la Imprenta Nacional debe hacerlos. ¿Tiene la capacidad, experiencia y tecnología? No, tajantemente. Pero no contaban con su astucia. Tienen al socio listo, se llama Accesos Holográficos, empresa mexicana cuya sucursal en Colombia, abierta en 2015, registra antecedentes non sanctos, mientras el grupo empresarial ha estado envuelto en diversos escándalos en México. ¿Experiencia en pasaportes? Tampoco, pero no importa, ya saben quién se los suministrará.

Si lo logran, en lugar de una sola empresa o consorcio sólido que garantice la elaboración y distribución de estos documentos, el Estado escogerá un modelo altamente riesgoso con una empresa estatal – la Imprenta – que no sabe ni tiene cómo, pero que subcontrata o se asocia con una extranjera que, a su vez, acude a un tercero.

Accesos Holográficos es una pequeña empresa según su certificado de existencia; registra activos por $743 millones e ingresos en 2023 por $3.163 millones, volumen lejano para responder por el contrato de los pasaportes, esta vez por $416.00 millones. Su actividad económica principal es “fabricación de formas básicas de plástico”; su representante legal es un oficial retirado de la Armada, Juan Carlos Sánchez.

En 2017 ya fueron escandalosos socios, la Imprenta y Accesos. La Fábrica de Licores de Antioquia FLA firmó con la Imprenta el suministro de 25 millones de sellos “antifraude” para su aguardiente por $7.000 millones; la Imprenta subcontrató a Accesos por $6.122 millones que, a su vez, los obtuvo supuestamente de Rolling Optics de Suecia. Pero, según reveló una investigación de EL COLOMBIANO en 2018, quien los suministró fue la colombiana Global Specialized Services SAS; dado que 5 millones de sellos salieron defectuosos, terminaron reponiendo los 25 millones.

Y en octubre de 2023, cuando la Cancillería invitó a varias firmas a postularse para el contrato de pasaportes por urgencia manifiesta - tras la declaratoria de desierta que ordenó Álvaro Leyva – los directivos de la Imprenta llevaron su propuesta tras una reunión en el Ministerio del Interior con Luis Fernando Velasco, y allí presentaron al “aliado estratégico” Accesos Holográficos. Dijeron que el tiempo no les alcanzaba para elaborarlos.

Mientras, en enero 2024 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México anunció que investiga a Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones y Placas y Señalamientos Mexicanos, y a sus dueños Ramón Bautista y Rafael Artasánchez Bautista por coludirse y monopolizar contratos públicos para hologramas y placas. En tanto, en 2019, en Aguascalientes se armó escándalo porque Accesos fue contratada para emitir licencias de conducción menos seguras, que se volvieron falsificables; los estafadores las ofrecían incluso con el nombre del gobernador del estado. Y más atrás, en 2013, en Sinaloa otro ruido de Accesos por el suministro irregular y con sobreprecio de láminas con código QR para el estado.

¿Será entonces que el ejercicio de nombrar personas sin experiencia y que no cumplen requisitos, lo trasplantará Petro a un asunto tan sensible y riesgoso como el de los pasaportes y visas?

PD. Mientras preparaba estos datos, la Cancillería sorpresivamente suspendió la apertura de la nueva licitación de pasaportes. ¿Sí se ve el holograma?.