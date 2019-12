MEMORIAS PERVERSAS

En la década de los 60, del siglo pasado, un tío de mi esposa que tenía la chispa humorística de los Martínez acelerada, ante la presencia de Juanocho, un amigo que ya estaba viejo y acabado, pero también con un excelente sentido del humor, dijo el tío, muy serio:

--Cómo les parece que el Concilio Vaticano acaba de comunicar que los casados podemos tener moza sin cometer pecado.

El amigo Juanocho, cuando escuchó, dijo muy serio:

--¡A buena hora lo vienen a decir! ¡Ya pa’ qué!

Motivados por la publicidad no pagada al libro de Juan Pablo Barrientos, que hizo una columnista que también defiende el aborto, o asesinato de niños sin nacer, nos reunimos un grupo de amigos a analizar “Dejad que los niños se acerquen a mí”, del mencionado autor, que nada tiene que ver con mi amigo Rubén Darío Barrientos, ni con el gran magistrado, Samuel Barrientos Restrepo.

El afán de la reunión era buscar en esa “obra”, alguna solución para combatir la horrible pederastia que tanto afecta a los niños en todo el mundo. Buscamos en los temas tratados por el señor Juan Pablo, hasta la última página y no encontramos sino ataques, insultos a la jerarquía de la Iglesia Católica, retaliaciones, demandas tardías, como la de un señor de 87 años que demandó a la Iglesia por millón y medio de dólares, porque dizque en su infancia un sacerdote le tocó los genitales.

Nada positivo encontramos en el libro de marras, para combatir el flagelo de la pederastia. Pretender que con demandas tardías a los obispos católicos, se va a detener la pederastia y los abusos sexuales, es como demandar a Fecode por los daños causados por los vándalos de las marchas, aunque sospechemos.

De los contertulios salieron muchos ejemplos de gratitud con la Iglesia Católica, como el testimonio del líder sindicalista, deportivo y político, Mario de Jota Valderrama, quien recordó los beneficios recibidos en su infancia en las Granjas Infantiles de Jesús Obrero, con los sacerdotes Juan Botero y Luis Valencia, y monseñor Cadavid. Sacerdotes abnegados, apóstoles de ejemplo y caridad cristianas.

Este servidor no tiene sino palabras de agradecimiento con los hijos de San Juan Eudes, padres Eudistas y los de San Ignacio de Loyola, los Jesuitas, que me formaron y me prepararon para la vida. Gratitud eterna, nunca recibí, ni a mí ni a otros, insinuaciones o algo parecido a un abuso.

Que existe la pederastia es un hecho y somos los primeros en combatirla, pero esa defensa de los niños y su integridad, no se puede convertir en un arma para atacar a la Iglesia Católica, porque pederastas hay en todas partes.

La Iglesia es la primera en investigar a sus miembros acusados, indagando, sancionando y expulsando a los culpables. Pero después de darles el derecho a defenderse.

Ñapa. Felicitaciones a nuestro gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, primero en calificaciones y opinión favorable en toda Colombia. Ahí quedan las obras: túneles, carreteras pavimentadas, tres puertos para Urabá en proyecto y Antioquia agradecida.