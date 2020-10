Miedo... un síntoma de los románticos incurables

Cuando era más joven, me introdujeron al concepto de la poesía. Mis padres, hermana, profesores y amigos todos lo intentaron pero fue inútil: simplemente no lograba en ese momento impresionarme y se me volvía cercano a lo incomprensible. Las palabras, las emociones supuestamente cargadas detrás de cada soneto... la verdad, todo muy complejo para mí. Actualmente, sé que esto tenía tanto que ver con la profundidad de mi pensamiento de esa época como con la disposición del alma. En realidad, siempre...