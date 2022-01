La soltería no es un estado bienvenido en China. Si los hombres lo tienen complicado, ni qué decir sobre el estigma social y la asfixiante presión familiar que pesa sobre las mujeres cuando superan los 25 y aún no se han casado. Se les llama despectivamente “mujeres sobrantes”. Así se titula precisamente el documental de la BBC que por fin ha salido en español y que recoge tres historias de mujeres profesionales que, a pesar de sus exitosas carreras, son miradas con desdén.

Aunque hay razones socioculturales que tienen que ver con el fuerte patriarcado que prima en ese país, la injerencia del gobierno es brutal. Debido a la ley de un solo hijo que imperó durante décadas, la población actual tiene una muy baja natalidad y hay demasiados ancianos, lo que trae consecuencias en distintas áreas, pero especialmente en la economía. Por eso ahora existe una propaganda oficial que propicia la burla hacia las “mujeres sobrantes”. Y hasta las empresas han adoptado medidas para fomentar que las solteras de más de treinta encuentren marido, ofreciéndoles más días de vacaciones para que tengan oportunidad de conocer a alguien.

Así, encontrar pareja se ha vuelto un trabajo en el que se usan avisos clasificados, agencias de matrimonio y celestinas. En esa tarea se sumergen hombres y mujeres. Ellas tienen la ventaja de que la población masculina disponible supera en treinta millones a la femenina, por aquello de que las niñas eran abandonadas en orfanatos ya que era mejor tener un hijo único varón. Pero, pese a esta excedencia de testosterona, en ningún momento se les llama a ellos “hombres sobrantes”. Curioso, ¿no?

Pese a todas las presiones, o precisamente a causa de ellas, hay voces que se rebelan. Desde 1993, cada 11 de noviembre (11/11) se celebra el día del soltero (¿se acuerdan de esa expresión “más sola que la una”?) con el fin de que los solteros se relacionen entre sí. Y con un activismo mucho más reseñable, hay mujeres que dan la batalla desde distintos campos. Por ejemplo, Teresa Xu, quien demanda que las mujeres tengan acceso a la congelación de óvulos estando solteras, pues existe esa absurda ley que lo prohibe, mientras a la vez el gobierno promueve la natalidad. Contradicciones del totalitarismo que nunca faltan.

Las historias del documental hablan de una sociedad en la que no existe libertad de decisión. En la que hay familias que se distancian a causa de las presiones. Mujeres y hombres que se resignan a unirse a cualquiera con tal de no causar dolor a sus padres y cumplir con las expectativas sociales. No se necesita ir muy lejos para entender lo que viven. Si por allá llueve, por aquí no escampa