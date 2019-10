NATURALEZA, ARTE Y BELLEZA

Se me viene a la memoria el cuento de los dos niños. Uno pesimista y el otro optimista. Hijos de un matrimonio paisa y levantados con la tradicional historia que nos han contado sobre los aguinaldos de diciembre, que es el Niño Dios el que nos da los regalos.

Los papás, para probar a los niños, le pusieron debajo de la almohada al pesimista una foto con la bicicleta nueva que ya tenían comprada. Al optimista le pusieron una boñiga al lado de su cama.

Al día siguiente el niño pesimista se quejaba:

- El Niño Jesús, no me quiere. Me trajo una bicicleta para que me quiebre una pierna o me escalabre.

El optimista abrazó a sus padres contándoles:

- El Niño Dios me trajo un caballo, pero se me fue.

Estuve en Barranquilla admirando las bellezas de la naturaleza en la trigésima sexta exposición de flores que organiza la Asociación de Corporaciones de Clubes de Jardinería de Colombia y descubrí, con mi esposa y mi cuñada, Ana María Gómez, que la creación de Dios se sigue manifestando después de millones de siglos y que, a través de las manos de inteligentes y estudiosas mujeres, podemos admirar la creación divina, con creatividad, arte, inteligencia y pedagogía.

Hace dos años disfrutamos en Palmira, Valle del Cauca, de la exposición anterior, y quedamos admirados de las bellezas que nuestra tierra produce y que la creatividad de nuestras mujeres puede transformar de una raíz ruñida y envejecida por el tiempo, la lluvia y el sol, o un rústico bejuco, en una obra de arte adornada con flores y hojas de distintos coloridos. Con investigación nos enseñan los nombres comunes de las plantas y al lado, los nombres científicos que la botánica les ha dado, por lo que sus catálogos se convierten en material científico de botánica.

En Barranquilla estuvimos representados por los Clubes de Jardinería de Medellín y de El Poblado, que obtuvieron varios premios.

La feminidad fue la reina del evento. Lindas damas de todas las edades lucieron sus obras en arreglos y “esculturas florales” y en la noche de gala fue la fantasía de ver trescientas o más damas bailar con sus sombreros adornados de flores, en una armonía de ritmo y gracia entre tres o cuatro viejitos admirados de tanta belleza en botánica y en el género femenino.

Qué contraste con otras mujeres que se dedican a destruir la intimidad de las personas, azuzando pleitos y juzgando a quienes no están sometidos a sus juicios, por no ser competentes para juzgar y por falta de autoridad.

Mientras la Divina Providencia crea cosas lindas, a través de manos humanas, el Demonio destruye vidas y siembra cizaña a través de personas perversas.

Ñapa: Leí encantado el artículo del exprocurador y abogado penalista José León Jaramillo en el Blog de Juan Paz. Con profesionalismo y argumentos, trató el caso de una acusación de presunto acoso sexual en la que desde columnas y micrófonos se ha querido usurpar la labor de la justicia y negar el debido proceso y la presunción de inocencia que asisten a toda persona hasta que no se demuestre, mediante sentencia en firme, su culpabilidad.