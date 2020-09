No banalicemos la no violencia

Esta semana el alcalde y su esposa inauguraron la Secretaría de la No Violencia. Coherente con su modus operandi, de mostrarse en público como innovador y pulcro, mientras trama en las sombras, Daniel Quintero se rodeó en la tarima de personalidades que en la ciudad han sido verdaderos símbolos de la resistencia a la violencia y al poder mafioso. Medellín seguramente se beneficiaría de una cultura de la no violencia, pero lo que ciertamente no necesita es una banalización de esta filosofía de vida....