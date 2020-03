¿Cual es la importancia de educar a los colombianos acerca de la apropiación del territorio nacional, por medio de la geografía en las aulas escolares?

Hace aproximadamente una semana en una de las clases que llevo en la universidad, el profesor repartió unos mapas de Colombia en donde se debían ubicar respectivamente todos los departamentos del país. Al terminar el ejercicio la sorpresa fue que ningún estudiante había podido ubicar correctamente todos los departamentos (incluyéndome a mí). Lo que me llevó a reflexionar acerca de lo triste que era esta cifra y pensé por qué no tenía un registro en mi cabeza de todos los departamentos de mi país. El pensamiento se remontó hasta los días en los que asistía al colegio, donde me acuerdo muy bien que nunca, pero nunca hablamos de geografía dentro del aula. Esto me preocupó, ya que en mi infancia pasé por 3 colegios diferentes y en ninguno de ellos vi dicha asignatura. Sin embargo, no me quedé de brazos cruzados y le pregunté a varios amigos que estaban conmigo y de 10 de ellos solo 1 había tomado esta clase en el colegio.

Aquí la pregunta que hay que formular es: ¿por qué el Estado o el Ministerio de Educación no ha hecho nada al respecto con los colegios que no brindan esta asignatura? Si bien hace poco fue decretado que volvería la clase de historia a los colegios, una clase que fue quitada hace 23 años. Esto habla mucho sobre la educación que se le está dando a la generación actual y a las nuevas de colombianos que buscan un desarrollo académico completo. En muchos sentidos esto está mal, pues si comparamos con Estados Unidos geografía e historia son de las asignaturas más importantes que se ven en la formación académica primaria y secundaria; por esta razón se puede ver cómo los estadounidenses se apropian tanto de su país como del mismo estado en el que viven. Pues conocen bien la historia de su pueblo y saben diferenciar geográficamente el territorio que les pertenece, algo que la mayoría de colombianos no podemos hacer.

En definitiva, creo que es más que necesario que se implemente esta asignatura de nuevo, no solo para prevenir ser corchados cuando nos dan un mapa de nuestro país y no saber dónde estamos parados; sino para poder decir con orgullo como colombianos que conocemos a la perfección de dónde vivimos y dónde estamos.

