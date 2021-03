No me amenaces

El título de una composición del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, la tomo para manifestar mi preocupación y temor por lo que pueda llegar para Medellín, ahora en las manos de Daniel Quintero, a quien me atrevo a dedicársela. Sí, le dedico esta canción que dice: “No me amenaces, no me amenaces / Cuando estés decidido a buscar otra vida / Pues agarra tu rumbo y vete / Pero no me amenaces, no me amenaces”.

Quien transite por la carretera a Las Palmas, a la salida de Medellín, puede ver una valla...