No venden seguros contra locos e idiotas Con los años se hace tan dolorosa la permanencia en este barrio, que parece mejor cambiar a otro, si durante la vida, con méritos y haciendo el bien, pagamos por anticipado una nueva estancia, donde dicen que no hay vecinos ruidosos, no se paga impuesto predial y no hay juntas de copropietarios.

