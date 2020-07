Oliendo a soledad

No me respondió el saludo sino que se me quedó mirando y advertí que, casi físicamente, husmeaba como buscando un olor que hubiera llegado prendido a mi piel. No me gustó.

-¿Qué huele, padre Nicanor? O mejor, ¿a qué huelo, tío? Le confieso que no me gusta que usted me reciba olisqueando como un perro.

-No te incomodes, muchacho. Olfateo tu alma.

-¿Y a qué estoy oliendo, entonces?

-Hueles a soledad, hijo. No sé si has notado que a veces va uno por la calle y siente, al pasar una persona, que arrastra...