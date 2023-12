Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

La convocatoria a la junta del Metro para una reunión extraordinaria en el día de hoy, además de arbitraria, como la califica el gobernador, esconde unas intenciones perversas de parte del alcalde encargado. Esta actitud hace parte de las políticas de la administración de Medellín para acabar con todo lo positivo de la ciudad. Desde cuando el funesto Daniel Quintero llegó al cargo de alcalde, se ha visto claramente su intención de llevar a la ciudad al caos y hacer desaparecer lo amable y positivo de Medellín.

Empezando por la entidad más amable y positiva que tenemos como son las Empresas Públicas de Medellín y su proyecto energético de Hidroituango que le dará energía a todo el país, obra que ha sido atacada por Quintero, tratando de cambiar a los contratistas para darle la finalización de la construcción a sus preferidos y amigos. Ahora le agrega a sus malas intenciones la empresa más querida y única en el país, como es el Metro. Quiere sacar, y así lo dijo en la convocatoria, a su gerente Tomás Elejalde que ha dado muestra de eficiencia y capacidad para el manejo del sistema de transporte masivo Medellín. A Quintero y su reemplazo no les gusta quien trabaje positivamente por la ciudad, más bien prefieren el caos y una mala imagen para el Distrito. Tal vez les moleste que a Elejalde lo hayan calificado con un 4,3, sobre cinco, en las evaluaciones que han hecho los técnicos en estas materias.

Además, si tenemos en cuenta la composición de la junta, el gobierno nacional tiene cinco miembros, la gobernación dos y la alcaldía dos. Quiere decir esto que, quien tiene la minoría pretende tomar determinaciones tan trascendentales como es el cambio de gerente, un funcionario que ha dado muestras de muy buen manejo. La politiquería de Quintero parece que también la transfirió al alcalde encargado Oscar Hurtado que no sé si también es importado y que tampoco conoce ni quiere a Medellín.

El Metro se ha ganado la fama de buen manejo, de eficiencia y eficacia, de prestar un inmejorable servicio a la comunidad, pero ahora llega un alcalde encargado, desconocedor de la ciudad, a tratar de acabar con lo que nos llena de orgullo como es nuestro Metro. Medellín y su gente no pueden permitir semejante bofetada de quien no nos quiere. La comunidad ciudadana tiene que protestar ante las malas intenciones de un recién llegado. Pienso que, los representantes del gobierno nacional, que son la mayoría en la junta, no se pueden dejar manejar por quien representa una minoría en la misma y representa también el odio por la ciudad.

Recordemos que, para tener el sistema masivo de transporte, el metro del que hoy gozamos, fue necesario dar una batalla de varios años contra la mala voluntad del gobierno nacional para su financiación y que esa financiación fue del cuarenta por ciento para la nación, cuando la ley de metros actual, la fija en el setenta por ciento para la nación y solo el treinta para la región.