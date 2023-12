Por Humberto Montero - hmontero@larazon.es

Es oficial. El régimen venezolano es una pura maravilla, como la lluvia en Sevilla que canturreaba Audrey Hepburn azuzada por Rex Harrison en la versión en español de “My Fair Lady” (The rain in Spain stays mainly in the plain, en su versión original). Sí, señoras y señores, no hay más que ver cómo huyen despavoridos los venezolanos hacía otros lares. Y no paran, oiga, lo que indica que la satrapía del maligno Maduro lo hace cada vez mejor. ¿El qué? Pues expulsar a los “escuálidos” que, hartos de pasar penalidades y de vislumbrar un presente y un futuro oscuro, se largan del “paraíso boliburgués” diseñado para los clanes a los que Diosdado Cabello y el propio Maduro permiten medrar.

Recién termino de conversar en la copa de Navidad de “La Razón” con un compañero venezolano que, pese a trabajar en la otra trinchera, la del departamento de publicidad, es buen amigo. Como quien dice acaba de regresar de Caracas, donde no viajaba desde hacía lustros, para traerse a la última unidad que le quedaba allá, su madre, que pasa a engrosar las filas de los miles de venezolanos que residen ya y para los restos en Madrid.

Y es que, para que se hagan una idea, ya hay más venezolanos viviendo en Madrid que colombianos, después de varios años de éxodo hacia España (en 2021, llegaron 5.900 nacionales de Venezuela por los 4.941 de Colombia o los 3.493 de Perú).

Entre el 1 de enero de 2022 y el censo de 2023, la población aumentó en 598.634 personas en España. De ellas, 580.574, el 97%, tenían nacionalidad extranjera. Del aumento de población de nacionalidad extranjera, el 53%, eran mujeres. Pues bien, en Madrid había, a 1 de enero de 2023, 6.871.903 personas, de las que 1.041.889, el 15%, tenían nacionalidad extranjera. En un año, Madrid ganó 128.649 personas censadas, de las que 103.206, el 80%, tenían nacionalidad extranjera.

La población extranjera mayoritaria en Madrid es la rumana, con 144.694 personas censadas, seguida de la marroquí (77.369), la venezolana (67.710), la colombiana (67.354) y la china (60.148). En el caso de los venezolanos, casi el 55% de los residentes son mujeres.

A esta cifra de extranjeros residentes en Madrid habría que sumar las 558.092 personas que han regresado y que, aunque nacidas en el extranjero, tienen nacionalidad española por tener abuelos españoles, por ejemplo. Si tenemos en cuenta esta población, en Madrid habría 1.508.061 personas nacidas en el extranjero. La inmensa mayoría de ellas se queda, como demuestra que el 54% de estas lleva más de 10 años residiendo aquí.

Se trata de sangre joven, como prueba el hecho de que, en el caso de la Comunidad de Madrid, la edad media de la población extranjera es de 35,75 años (36,2 para la población venezolana residente) mientras que la edad media de la población española es de 44,2 años.

Así pues, mientras Venezuela pierde jóvenes bien formados, al menos los que aquí llegan, su población envejece y pierde tracción a marchas forzadas. ¿Cómo puede un país sobrevivir así? No hay opción, por eso seguiremos viendo el goteo del éxodo venezolano, como lleva ocurriendo en Cuba desde hace décadas. La prueba irrefutable de que el “paraíso socialista” es de cartón piedra.