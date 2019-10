Perry y la tecnocracia

Se me quedaron muchas preguntas en el tintero cuando Guillermo Perry me concedió una entrevista (8 de abril 2019, EL COLOMBIANO). Me sentí muy afortunado, pues hasta ese momento no había tenido la oportunidad de conocerlo. Lo había visto en los pasillos de algún ministerio y leía sus trabajos. Me parecía un gran ser humano y una referencia para los economistas de varias generaciones.

Un tema que me inquietó lo encontré planteado en el prólogo del libro que escribió Perry con Isa López (Decidí contarlo). En él, Alejandro Gaviria dice que Perry presenta una visión positiva de la tecnocracia. El libro muestra la consolidación de los tecnócratas desde el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) y su ascenso es visto como un contrapeso al poder político. En un contrato implícito, se estipuló un manejo ortodoxo de la macroeconomía guiado por profesionales muy calificados que, además, sabían relacionarse con los partidos políticos.

La tecnocracia no nació con el gobierno de Lleras, pero sí le debe mucho. La Escuela de Minas, por ejemplo, desde 1886 produjo ingenieros con formación en economía y estadística, algunos de ellos con carrera de servicio público. El mismo Lleras Restrepo cuando fue Contralor de la República (1936-1937) formó una generación de técnicos destacados que conocía en detalle el estado de la economía colombiana.

Fue determinante la llegada a Colombia de Lauchlin Currie con la misión del Banco Mundial en 1949. Con esa Misión, el país entraría en la era del desarrollo, como lo entendían las instituciones multilaterales de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial). Se necesitaba una comunicación fluida con esas entidades que proveían recursos y asistencia técnica, y no podía alcanzarse sin contar con los profesionales requeridos.

Por esa misma época, a mediados del siglo pasado, había programas de economía en la Universidad Nacional y en el Gimnasio Moderno, pionero de la Facultad de Economía de los Andes. Los primeros economistas poblaron las oficinas de los ministerios, el Banco de la República y otras entidades estatales, en el momento en que se inició el diálogo con las entidades multilaterales.

Comenzó también a fluir la ayuda de cooperación y a otorgarse becas a los profesionales locales. Educarse en el exterior, aprender otras lenguas, era una rareza, algo que iba a cambiar lentamente desde esa época. Pronto empezaron a retornar los primeros másteres y unos pocos PhD de universidades de Europa y Estados Unidos.

Esa generación de técnicos es la que tiene su oportunidad en el gobierno de Lleras Restrepo. Uno de ellos, Jorge Ruiz, contrató en el Departamento Nacional de Planeación a Perry y a Roberto Junguito, entre otros. El propio presidente aumentó su influencia en las decisiones de política económica al crear el Conpes. Ya en ese entonces existía la escuela de graduados, el PEG, de la universidad de los Andes, que contribuyó a la formación de la tecnocracia naciente.

Perry narra también que, al no encontrar el mismo apoyo en el gobierno de Pastrana, un grupo de tecnócratas salió del DNP y creó a Fedesarrollo en 1970. En ese momento en la Universidad Nacional se estaba cuestionando la presencia de la Fundación Ford en el CID. Fedesarrollo se convirtió en interlocutor de los gobiernos y semilla de cuadros técnicos que han mantenido la ortodoxia en la macroeconomía.