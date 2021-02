Pichones populistas

Desde su formación como región, Antioquia ha sido luchadora para enfrentarse no solo a una geografía abrupta sino a un sistema centralista agobiante. No pocas de sus obras han sido financiadas por su propio esfuerzo. Además, ha sabido recoger a ciudadanos emprendedores de otras regiones para sumarlos a iniciativas creadoras de trabajo y riqueza. El exclusivismo raizal no ha sido su fuerte. Abrió su vía al mar para cortar caminos y no quedarse en el solo paisaje de sus cordilleras. Trabaja en su puerto...