Podemos ayudar

En un reciente relato para The New York Times, la duquesa de Sussex, Meghan, recordó cómo de joven yendo en un taxi por New York observó a una mujer en una acera, con su celular, llorando. Le pidió al taxista que se detuviera para ayudarle y él le dijo que eso era común, que los neoyorquinos “amamos en la ciudad y lloramos en la calle”, agregando que con seguridad alguien le ayudaría.

Hoy, tras un año doloroso para todos y para ella por la pérdida de un embarazo, se preguntó qué habrá sido de esa...