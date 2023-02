Existe preocupación en sectores de nuestra sociedad, temor por la seguridad en regiones y no me extrañaría que al interior de la Fuerza Pública, porque se considera que no hay claras directrices de política pública para seguridad y defensa, más allá de lo que anota el texto constitucional y la directriz general de la ‘seguridad humana’. Acentuado esto en un período en que se enfatiza la idea del ‘Cambio’ como directriz de la acción del gobierno.

Entiendo la Política Pública como “el conjunto de sucesivas iniciativas u omisiones, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan ya sea su resolución o el llevarlas a niveles manejables... La política pública es la concreción del Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus problemas.” Como recordamos, el actual gobierno inició ‘pasando a retiro’ a un grupo alto de generales, anuncios de cambios en la doctrina militar y policial, en la política antidrogas y de reformas a la Policía Nacional, incluido su traslado del Ministerio de Defensa. Pero igualmente con la ratificación del carácter de disciplinamiento democrático de militares y policiales y su clara subordinación a los gobernantes civiles electos por los ciudadanos.

Hasta donde se conoce no está todavía el documento de Política de Seguridad y Defensa, fundamental para definir el actuar de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional frente a temas tan complejos como el de una de las políticas bandera del actual gobierno como lo es la ‘Paz Total’, que deriva en una gran cantidad de interrogantes, no sólo para la ciudadanía sino para la propia Fuerza Pública: ¿Cuál es el comportamiento frente a los grupos irregulares que están involucrados dentro de la ‘Paz Total’ y especialmente en relación con el cese del fuego o de las hostilidades? ¿Cuál frente a los que no lo están por el momento o no lo van a estar por decisión propia? ¿Cómo está la protección de fronteras, en relación con los fenómenos de criminalidad transnacional que se mueven en estos espacios?

En relación con la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, que todo indica sería hacia el Ministerio de Justicia –decisión que en principio considero es la acertada, aunque no significa que sea algo exento de tensiones y dificultades-, porque igual esto genera otra serie de interrogantes: ¿Ya está preparado el proyecto de ley que va a producir esta reubicación institucional y que sin duda es un proyecto de ley que va a requerir un tiempo importante de análisis en el Congreso? ¿Cómo se recomponen las responsabilidades en el Ministerio de Defensa en relación con sus tareas misionales? ¿Está preparado el Minjusticia para contar con un equipo técnico y conocedor de los temas que oriente las tareas misionales de la Policía? ¿Cómo se va a resolver el tema de la seguridad en el ámbito rural? ¿Es una tarea que se dará al Ejército a través de un nuevo cuerpo especializado, que haga las veces de una especie de Guardia Rural? ¿O seguirá siendo una tarea en parte responsabilidad de la Policía y en parte de los militares? ¿Cómo se seguirá manejando temas sensibles para la seguridad nacional como la inteligencia, sabiendo que Policía cuenta con una de las inteligencias más eficaces?

En fin, son sólo algunos de los múltiples interrogantes que están pendientes en el campo de la seguridad y defensa y que ojalá los responsables estén ya pensando y trabajando, porque claramente los temas de la seguridad de los ciudadanos, pero igualmente la lucha contra la criminalidad nacional y transnacional –incluida la lucha contra el narcotráfico- son tareas estratégicas.