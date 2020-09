Preguntas

Y en medio de esta semana terrible, en la que me pregunté mil veces si nos quedó grande este cuento, y mil veces me respondí que sí, mirando sin buscar nada en mi pequeña biblioteca, un libro me encontró para rescatarme de estas ganas de salir corriendo: El reto de ser persona, del médico humanista Andrés Aguirre Martínez, un líder positivo que dice verdades a tiempo, sin pelos en la lengua y a manera de pequeños dardos de sabiduría, sensatez y sentido común, con los que trata de construir siempre...