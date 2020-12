Prensa libre indispensable

Cuenta el gobernador Jaime Sierra García que el maestro Ricardo Rendón manejaba muy bien la ironía.

Cierta vez en una reunión, un abogado joven metió puntada en la charla:

--Yo me sé mis leyes y códigos y me defiendo, pero de literatura solo he leído “Los tres mosqueteros”. ¿Usted se los ha leído, maestro?

--No, Yo apenas he leído dos. ¿Cuándo me presta el otro? Dijo don Ricardo muy serio.

Repasando “Mordaza”, de Fernando Gómez Martínez, de cuando en la dictadura de Rojas Pinilla se silenciaron periódicos,...