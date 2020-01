En la edición de EL COLOMBIANO del pasado 3 de enero, dice el periodista Jheyner A. Durango que hay preocupación por el proyecto en referencia “para que llegue a feliz término y no se convierta en un elefante blanco”, porque sobre el mal llamado Central Park “surgen dudas y crece la incertidumbre sobre si el proyecto... podrá terminarse”.

Se trata de una obra que, sin la parte faltante, “tuvo un valor de 143 mil millones de pesos” de nuestros recursos públicos. En el texto correspondiente se cita a un piloto de automovilismo quien afirma que “esta pista es un sueño que se hace realidad, lo necesitaba Antioquia y Colombia desde hace mucho tiempo”. Respetuosamente les solicito nos informen, ¿en qué planes de desarrollo estaba considerado este proyecto?

Desde que me enteré del nombre que Luis Pérez le había impuesto, he dado a conocer mi rechazo por poco autóctono, kitsch, mañé, etc. En su lugar he propuesto contra este atentado cultural otros nombres como el que me parece más apropiado: Parque Central del Aburrá. Algunas personas me han comunicado su apoyo, pero sin llegar a ser, evidentemente, decisivo.

No es de extrañar que un proyecto que desde su nacimiento y bautizo haya comenzado mal, ahora sea motivo de intranquilidad para algunos de sus eventuales usuarios.