PROTESTAR SÍ, DESTRUIR NO

Durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero tuvimos de gobernador de Antioquia al doctor Diego Calle Restrepo. En esa época, los estudiantes de la Universidad Autónoma eran los más revoltosos de Medellín. Esta querida universidad ha tenido grandes rectores y en esa época estaba en la rectoría Jaime Sierra García, de grata recordación, buen amigo, gran escritor y buen gobernador.

Un día, el doctor Diego Calle llamó al rector de la Autónoma a la Gobernación y le dijo:

--¡Hombre Jaime, no hay derecho! Cómo es que yo le anuncio un auxilio millonario para su universidad y ahora me dicen que sus estudiantes están tirando tejas a la calle y tienen las vías cerradas.

El rector Sierra, marrullero e inteligente, no se asustó con el regaño y dijo:

--Hombre gobernador, qué pena, pero es que estos muchachos son muy impacientes y se me adelantaron para desentejar los salones que vamos a tumbar para la reforma.

“Todos cantamos en la edad primera”. De jóvenes todos protestamos, pero sin taparnos la cara, sin destruir, sin bombas ni pinturas. Marchábamos con la conciencia tranquila para tumbar una dictadura injusta y oprobiosa, la de Rojas Pinilla. Qué ironía, esa dictadura desembocó en el movimiento político Anapo que después fue el M19, el de Gustavo Petro.

Hoy tenemos en Medellín un alcalde joven que nos ganó las elecciones a todos los grupos políticos y lleva gobernando 25 días. Todos sabemos que Daniel Quintero hizo algunos semestres de su preparación con Petro de profesor y Petro viene del M19. A Daniel le está revoloteando encima el Espíritu Santo todavía, dejémoslo que se le asiente y se acuerde de los otros semestres que pasó en las filas conservadoras. Déjenlo arrancar.

Yo no entendí por qué se programó un concierto en El Poblado al terminar la marcha del 21 de enero. No era para darle una mano de pintura a Bancolombia ni al hotel de Manuel Molina. Ni a darle un humillante baño de pintura a un funcionario de Bancolombia. Me imagino que un concierto se planea para celebrar algo que va a salir bien y entonces estaba previsto que saliera bien la tal marcha.

Por otro lado no le veo las intenciones buenas a los organizadores del “paro”. Que marchen unos pocos para perjudicar el trabajo de las mayorías y para impedir que los que quieran trabajar no puedan transportarse, ni llegar a sus casas, no me parece justo. Y menos cuando se emplean actos vandálicos para destruir los bienes de la sociedad civil y los particulares que no están de acuerdo con los revoltosos. Cuando se destruyen propiedades privadas, se ataca a la Policía y se le falta al respeto a la ciudad que amamos, estamos en la obligación de protestar los buenos. Los que respetamos la ley y nuestras costumbres.

