Al llegar a casa encendí la tableta, la luz le dio vida a la imagen y apareció el post que encabezaba las publicaciones, sobre el fondo cremoso las letras de color marrón anunciaban que “amar a alguien no se trata tanto de las emociones, se trata más de los pensamientos”, afirma Paul, agregando que “pensar en alguien, desearle lo mejor, hacer lo posible para que él o ella sea feliz y cuidar a esa persona tanto como a ti mismo, eso es el amor. Las emociones que vienen con ello, son solo beneficios”, explica”. Hasta aquí iba la cita, mi amiga no decía de dónde había tomado el texto, mucho menos mencionaba al autor, la tipografía construía una imagen austera y escueta, la información era escasa, seguramente gracias a ese plano desprovisto de contenido visual la imaginación emprendió el vuelo y las imágenes se sucedieron y conectaron una tras otra en el cerebro.

Después de leer la cita, le di like y respondí de prisa, “¡uno ama lo que admira y respeta ... el amor es más que un corazón, es mucho más que esa idea estereotípica que tenemos de ese sentimiento!” , pensaba en el amor más allá de la pareja, porque la frase “cuidar a esa persona tanto como a ti mismo, eso es el amor”, quedó resonando en mi cabeza, trascender la idea de dos, eso debería ser el amor, deslindarlo del concepto del ser que me complementa enriquece su significado y debería añadirle otros nuevos a la vida, leer ese texto trajo de vuelta a mi cabeza la tragedia que lleva años persiguiéndonos, resultó inevitable entonces recordar la noticia que desde el cementerio Las Mercedes de Dabeiba dio cuenta de nuestra apatía semanal, imaginar los hallazgos de las treinta víctimas de las posibles masacres extrajudiciales en el fondo de la fosa común me hizo estremecer de nuevo, pensar que allí había un niño de apenas diez años revuelca hasta al más insensible de los estómagos, ver la fila de lugareños prestos a que les extraigan una muestra de sangre para establecer su ADN y cotejarlo con el de alguno de los restos es la demostración del más puro amor, ponerle nombre a ese otro que es hasta hoy un NN y saber si la suya es sangre de la mía y por sus venas corría lo que nos hace iguales, pero causó quién sabe por qué diablos su muerte, solo produce dolor y ofende profundamente cualquier lógica, si nos uniese el amor deberíamos estar doblegados ante tanto horror, pero aquí solo nos convoca el silencio, son días urgentes y aciagos, mis ojos enfocan de nuevo el post y abandonan el recuerdo.

El pensamiento divergente también debería convocarnos al amor o al menos al respeto, que también puede ser una manera de amar, o ¿acaso nos interesa más el desprecio ?, Si amar no se trata de emociones sino de pensamientos, al amor debería habitarlo cierta lógica racional. Desplazo el cursor, resulta muy fácil abandonar la imagen en silencio, callo y salgo del sitio, era solo un post, la vida, esa que está ahí aún sin identificar, esa es amor del puro.