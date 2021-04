¿Qué día le

gustaría repetido?

El zodíaco budista birmano divide la semana en 8 días, ya que su miércoles es tan carnudo que pudieron sacar dos de uno: el “miércoles por la mañana” y el “miércoles por la tarde”. Desconozco la justificación de esa mitosis del tiempo, y tampoco quiero saberla pues siempre he creído que el horóscopo es una cosa idiota, de y para idiotas. Pero sería bueno explorar las virtudes y defectos de esta curiosa alternativa, aunque no creo que me gustaría clonar precisamente el miércoles. Miremos opciones...