¿Qué está pasando en Medellín?

Querido Gabriel,

“¡Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero!”, escribió Gonzalo Arango en su Medellín, a solas contigo, que resulta perfecto para provocar una conversación sobre estos días infaustos. ¿Qué está pasando en Medellín? Esta pregunta, que algunos creerán innecesaria ante la evidente crisis institucional y política, es, sin embargo, la pregunta esencial. Si no comprendemos bien la situación, si nos quedamos en titulares y tuits, no podremos desencadenar...